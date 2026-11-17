Un ponte tra il mondo della scuola e quello dell’informazione locale. Si sono svolti mercoledì e venerdì della scorsa settimana i due incontri nell’ambito del progetto sul giornale scolastico del Polo liceale di Castelvetrano. I ragazzi del Classico “G. Pantaleo”, Scientifico “M. Cipolla” e Scienze umane “G. Gentile”, hanno incontrato la giornalista Patrizia Vivona che fa parte della nostra redazione. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di fornire ai giovani redattori “in erba” gli strumenti pratici e teorici per affrontare al meglio l’esperienza del giornalismo scolastico. Durante i due appuntamenti sono stati affrontati i pilastri fondamentali della professione: dalla verifica rigorosa delle fonti alle regole per scrivere un articolo efficace, fino ai principi della deontologia professionale e alla responsabilità che comporta informare i cittadini.

Al centro del dialogo, tuttavia, non ci sono stati solo gli aspetti tecnici ma, soprattutto, il lato umano e vocazionale del mestiere: cosa spinge oggi a diventare giornalista, la curiosità verso il proprio territorio e il desiderio di raccontare la realtà con spirito critico. La risposta degli studenti è stata entusiasta. I ragazzi hanno partecipato attivamente, ponendo domande mirate e dando vita a un dibattito costruttivo e proficuo, dimostrando grande interesse per il mondo dell’informazione e voglia di mettersi in gioco nella realizzazione del loro giornale d’istituto. Prossima tappa sarà la visita degli studenti nella redazione del nostro giornale.