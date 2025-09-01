Da oggi si apre ufficialmente il nuovo anno scolastico 2025-2026 e da stamattina il personale docente, già in carriera e quelli di nuova convocazione, è tornato a scuola per le prime riunioni. A Castelvetrano cambia la mappa delle dirigenze in alcuni istituti. Lo scorso inverno, con decreto dell’assessore regionale Mimmo Turano, l’Istituto alberghiero “Virgilio Titone” è stato accorpato all’ITC “G.B.Ferrigno-V.Accardi”, quindi la dirigente reggente per i tre istituti è Maria Luisa Simanella (la titolare è Caterina Buffa, attualmente coordinatrice per il corso Cfa presso l’Università Kore di Enna). Rosanna Conciauro, che sino allo scorso anno ha guidato l’Alberghiero, è la nuova dirigente scolastica del polo liceale, dopo che Tania Barresi è andata in pensione. Reggente del polo liceale è stata nominata Giulia Flavio, visto che la Conciauro non prenderà servizio per problemi personali. Restano dirigenti confermate Maria Rosa Barone (“Lombardo Radice-Pappalardo”) e Vania Stallone (“Giuseppe Di Matteo”).