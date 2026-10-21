Un terremoto di magnitudo 3.8 è stato registrato alle ore 8,49 sull’Etna dell’Ingv che ha localizzato l’ipocentro nella Valle del Bove, a sette chilometri a ovest di Milo e una profondità di 4 chilometri. Il sisma è stato avvertito in diversi paesi etnei e a Linguaglossa e Riposto sono state evacuate le scuole. Al momento non risultano danni a cose o persone. Il sindaco di Riposto, Davide Vasta, ha emesso un’ordinanza per disporre la sospensione delle attività didattiche in tutte le scuole del territorio e la conseguente evacuazione degli alunni. La decisione, spiegano dal Comune, è stata adottata in via precauzionale per consentire all’Ufficio tecnico comunale di effettuare le necessarie verifiche sugli edifici scolastici per “accertarne le condizioni dopo l’evento sismico, avvertito distintamente anche nel territorio” di Riposto.