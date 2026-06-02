Forte scossa di terremoto di magnitudo 6.2 avvertita in gran parte del Sud Italia. L’epicentro è stato localizzato in mare al largo della costa tirrenica della provincia di Cosenza, in Calabria. Profondità di circa 250 chilometri. A Castelvetrano la scossa è stata chiaramente avvertita da diverse persone che hanno utilizzato i social per trovare riscontro. Per le singolari caratteristiche dell’evento sismico, la scossa sarebbe stata avvertita anche in Croazia così come documentato da alcune testate giornalistiche nazionali. Sui canali social della Regione Siciliana si possono leggere segnalazioni di cittadini che hanno avvertito l’evento da ogni provincia siciliana. A Castelvetrano qualcuno scrive di avere sentito tremare il proprio letto, altri notato il lampadario dondolare.

La Sala Situazione Italia del Dipartimento è in contatto con le strutture di protezione civile sul territorio dell’epicentro. Il Capo Dipartimento Fabio Ciciliano ha convocato l’Unità di Crisi a Roma per seguire la situazione.