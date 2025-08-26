Una scossa di terremoto di magnitudo ML 4.7 si è verificato in mare, nell’area delle isole Egadi, alle ore 06:07 di questa mattina. La scossa, registrata a una profondità di 10 chilometri, è stata avvertita in alcune zone costiere della Sicilia, in particolare nella zona di Marsala, dove numerosi residenti hanno percepito il movimento tellurico. Numerose le segnalazioni sui social, alcuni hanno avvertito un leggero tremore al letto, altri invece hanno notato l’oscillazione dei lampadari di casa.