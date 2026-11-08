Ogni weekend migliaia di tifosi provano per la prima volta a fare un pronostico sulla propria squadra. Le domande sono sempre le stesse: dove si scommette, quanto serve per iniziare, come si leggono le quote, cosa succede se si vince. Ecco le risposte più semplici ai dubbi di chi comincia.

Dove si può scommettere?

In Italia operano i concessionari autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ma molti appassionati confrontano anche l’offerta internazionale. Tra i bookmakers non AAMS affidabili ci sono operatori con licenze rilasciate a Malta o in altri Paesi europei, spesso con mercati più ampi su campionati esteri e giocate speciali. In ogni caso conviene controllare sempre licenza, recensioni e condizioni di prelievo prima di registrarsi.

Quanto serve per iniziare?

Molto meno di quanto si pensi. Molte piattaforme accettano depositi da pochi euro e puntate minime di un euro o anche meno. La regola d’oro è decidere prima quanto si è disposti a spendere in un mese e non superare mai quella cifra.

Come si leggono le quote?

La quota indica quanto si vince per ogni euro puntato. Con una quota di 2,50 e una puntata di 10 euro si incassano 25 euro, compresa la posta. Più la quota è alta, meno probabile è l’evento secondo il bookmaker: dividendo 1 per la quota si ottiene la probabilità stimata, in questo caso il 40%.

Singola o multipla?

La singola è una scommessa su un solo evento, la multipla ne combina diversi e moltiplica le quote. La multipla promette vincite più alte, ma basta un solo errore per perdere tutto: per chi comincia è meglio partire dalle singole.

Le vincite si dichiarano?

Dipende da dove si gioca. Sulle piattaforme con concessione italiana la tassazione avviene alla fonte, in base a quanto previsto dall’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, quindi il giocatore riceve la vincita già netta. Le vincite ottenute su siti esteri, invece, vanno indicate nella dichiarazione dei redditi.

Un ultimo consiglio

Scommettere sulla propria squadra del cuore è il modo più rapido per sbagliare: la passione offusca il giudizio. Meglio puntare su partite che si conoscono bene, con un budget fisso e senza inseguire le perdite. Il gioco con denaro reale è riservato ai maggiorenni.

Cos’è il live betting?

Il live betting permette di scommettere mentre la partita è in corso. Le quote cambiano minuto dopo minuto in base a gol, espulsioni, possesso palla e andamento del match. È una modalità coinvolgente, perché consente di seguire la gara e reagire a ciò che accade in campo.

Proprio per questo, però, è anche la più rischiosa per chi comincia. Le decisioni vanno prese in pochi secondi, spesso sull’onda dell’emozione. Il consiglio è osservare qualche partita senza puntare, per capire come si muovono le quote, e solo dopo provare con cifre molto piccole.

Cos’è il cash out?

Molte piattaforme offrono il cash out, cioè la possibilità di chiudere una scommessa prima della fine dell’evento. Se il pronostico sta andando bene si incassa una parte della vincita; se sta andando male si recupera una parte della puntata. È uno strumento utile per gestire il rischio, ma l’importo offerto è sempre leggermente inferiore al valore reale della giocata.

Quanto tempo dedicare al gioco?

Anche il tempo è una risorsa da gestire. Stabilire in anticipo quante partite seguire durante il weekend aiuta a mantenere il pronostico un passatempo e non un’abitudine. Molte piattaforme permettono di impostare promemoria sulla durata della sessione: per un principiante sono un aiuto prezioso per non perdere il controllo.