Un mese di squalifica al tecnico della Folgore Filippo Cavataio e 250 euro di multa alla società Folgore per aver fatto entrare indebitamente delle persone non autorizzate nel terreno di gioco. Secondo quanto scrive Sporticily.it sono queste le pene inferte dalla giustizia sportiva dopo quanto successo domenica scorsa al “Paolo Marino” di Castelvetrano al termine della partita di Eccellenza tra la Folgore e il Castellammare del Golfo. Il match si è concluso con un pareggio di 1 a 1. Secondo quanto ha raccontato il direttore del Castellammare Giovanni Castronovo a Sporticily.it, Cavataio avrebbe sferrato uno schiaffo proprio a Castronovo. «Questa situazione è stata vista da un maresciallo dei carabinieri che fungeva in quell’occasione da commissario degli arbitri. Infatti, l’arbitro nel referto ne ha tenuto conto e c’è stata la squalifica». In campo sarebbero anche entrate indebitamente delle persone non autorizzate: «Aggiungo che lo steward ha fatto entrare questi soggetti, che si sono messi a fare casino, a inveire ed a sputare nei nostri confronti. Devo dire con molta onestà che tutti i giocatori della Folgore si sono recati tranquillamente negli spogliatoi, nessuno della squadra ha inveito nei nostri confronti. Sono stati i dirigenti e mister Cavataio», ha raccontato Castronovo a Sporticily.it.

E Castronovo ha aggiunto: «Non è finita qui. Io sono dovuto entrare negli spogliatoi da una porta secondaria. All’uscita dallo stadio c’erano circa 60/70 ultras che ci aspettavano. Per lasciare il “Paolo Marino” abbiamo dovuto ricorrere alla presenza delle forze dell’ordine che ci hanno scortato fino all’entrata dell’autostrada».

Secondo la società Folgore le cose stanno diversamente: finale di gara concitato «avvenuto alla presenza delle forse dell’ordine». E poi, sempre secondo la società Folgore, il direttore generale del Castellammare, alla fine della partita, «ha provocato alcuni tesserati della Folgore con atteggiamenti che sono lontani dalla sportività che si vuole esternare».

AUTORE. Redazione