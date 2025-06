L’Amministrazione Comunale di Castelvetrano informa che è stata disposta l’immediata sospensione dei lavori di posa della fibra ottica nelle frazioni di Marinella e Triscina, in considerazione dell’elevata presenza turistica e della necessità di garantire sicurezza, decoro urbano e fruibilità del territorio. “Si tratta di interventi eseguiti nell’ambito del progetto nazionale “Italia 1 Giga” finanziato dal PNRR – si legge in una nota del sindaco Giovanni Lentini – e non direttamente gestiti dal Comune. La società esecutrice è stata formalmente diffidata e dovrà provvedere, entro 5 giorni, al completo ripristino del manto stradale, come da prescrizioni autorizzative. L’Amministrazione si scusa con la cittadinanza per gli eventuali disagi arrecati, pur non essendo responsabile diretta dell’esecuzione dei lavori, e assicura la massima attenzione e vigilanza sul rispetto degli obblighi imposti, anche tramite il Comando della Polizia Municipale”

AUTORE. Redazione