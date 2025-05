Giuseppe Bonsignore ha conquistato il podio nella categoria “Juniores Under 19” della gara “Scalata degli Eroi 2025” a Borgetto, in provincia di Palermo. L’evento è stato organizzato dall’A.S.D. Body Gym Club, sotto l’egida dell’ACSI Palermo e con il patrocinio del Comune di Borgetto. Una gara podistica su strada valida come Prova Ufficiale BioRace Circuito Podistico a Tappe 2025 e come Campionato Regionale ACSI di Corsa su Strada in Salita.

Il giovane atleta di Castelvetrano è riuscito a conquistare il terzo in una gara di 5,4 km della gara alla quale hanno partecipato 160 persone nelle varie categorie. Da Piazza Vittorio Emanuele Orlando di Borgetto, fino al Santuario della Madonna di Romitello, un percorso di circa 5400 metri con un dislivello totale di +450 m. Il record da battere era quello del vincitore della prima edizione (svoltasi il 12 maggio ’24) Salvatore Giordano che chiuse la sua scalata con il crono di 25’45’’

AUTORE. Redazione