I Carabinieri della Stazione di Favignana hanno arrestato un 21enne per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, sorpreso all’arrivo sull’isola con quasi 300 grammi di cocaina suddivisa in dosi. I militari nel corso di un servizio di controllo nei pressi del porto di Favignana fermavano il ragazzo appena sbarcato dall’aliscafo proveniente da Trapani e che, alla vista dei militari si mostrava particolarmente agitato e furtivo. A seguito di perquisizione personale i militari rinvenivano all’interno dello zaino circa 300 grammi di cocaina suddivisa in dosi, il tutto sottoposto a sequestro. Tratto in arresto, a seguito dell’udienza di convalida, è stato sottoposto alla misura del divieto di dimora nel territorio della provincia di Trapani.

AUTORE. Redazione