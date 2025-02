Si sono conclusi lo scorso 16 febbraio i Campionati Italiani Assoluti della Federazione Italiana Danzasportiva e Sport Musicali. Nella Play Hall di Riccione si sono esibiti a partire da gennaio scorso i migliori atleti italiani nelle diverse discipline. La scuola “Dancing for a Dream” di Sara Messina Denaro e Mario Cecinati non delude e porta la provincia di Trapani alla conquista di 3 Convocazioni ai campionati europei e 3 Mondiali: Gaetano Cassenti e Caterina Boncoraglio medaglia d’oro nella combinata 10 Danze over 18 Professional Division; Bartolomeo Ferracane e Asia Catalano medaglia d’oro nelle danze Latino americane e medaglia d’argento nella combinata 10 danze in collaborazione con la Soul Dancing di Giovanni Cusumano. Per Giovanni Paladino e Giusy Barraco un sogno diventato realtà, da campionessa Italiana di Categoria a Vice campionessa Italiana di free style e delle danze standard Assoluta e adesso si vola ai Campionati del Mondo.

E ancora grandi risultati anche per Gabriele Zichittella e Aurora Vivona, campioni italiani in carica di Categoria 2024, conquistano subito una Semifinale con le Classi internazionali d’italia. Vincenzo Frazzita E Alessia Civello si confermano nella TOP 30 d’italia nella disciplina danze standard

AUTORE. Redazione