Quattro artiste, Elena Biondo, Susanna Caracci, Vincenza Genna e Cristina Russo, e un percorso attraverso i luoghi della cultura, della natura e della memoria per raccontare il contributo delle donne alla comunità. Nasce “Donne del Belìce”, il progetto che sarà presentato domenica 8 novembre, alle ore 16,30, al museo “Nino Cordio” di Santa Ninfa e che dal 23 al 29 novembre proporrà una mostra diffusa nel territorio. Arte, territorio, memoria e libertà è il filo conduttore dell’iniziativa, che unisce espressione artistica e impegno sociale. Al centro, il ruolo delle donne nella trasmissione della memoria, nella tutela della natura, nella produzione culturale, nel lavoro e nella vita delle famiglie. Un patrimonio di esperienze da valorizzare insieme alla promozione di una cultura del rispetto, della libertà e del contrasto a ogni forma di violenza. Il percorso espositivo coinvolgerà gli spazi del Comune e della biblioteca con il museo, il Castello di Rampinzeri con il museo della Riserva naturale Grotta di Santa Ninfa, Cantina Rapinzeri, Feudo del Biviere, la Riserva naturale e il museo agroforestale.

Dal 23 al 27 novembre sono previsti percorsi culturali ed educativi dedicati alle scuole, per coinvolgere le nuove generazioni nei temi dell’iniziativa. Il 25 novembre, alle ore 18, al Feudo del Biviere, si terrà l’incontro dedicato alla giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, occasione di confronto sul rispetto e sul diritto di ogni donna a vivere libera dalla violenza. Nel corso dell’incontro interverrà il maestro e critico d’arte Tanino Bonifacio, con un contributo dal titolo “Dalla ferita alla rinascita. L’arte al femminile fino ad Artemisia e Frida”. La manifestazione si concluderà domenica 29 novembre, alle ore 10,30, al Castello di Rampinzeri – Riserva naturale, con il finissage della mostra, la partecipazione del maestro e critico d’arte Tanino Bonifacio e la premiazione di una delle opere delle quattro artiste partecipanti.