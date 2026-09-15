È stato inaugurato nella parrocchia Cristo Risorto di Santa Ninfa il nuovo Centro giovanile Don Bosco “Punto Luce”, in occasione della conclusione del “SettembreST”. All’inaugurazione, tra gli altri, hanno presenziato il Vicario generale don Gioacchino Arena e il vice sindaco Linda Genco. Il nuovo Centro nasce dalla forte passione del parroco don Giacinto Leone che ha fortemente voluto offrire alla città un luogo pensato per i giovani: non soltanto uno spazio sportivo, ma una vera casa e un cortile, nello spirito di Don Bosco, dove incontrarsi, giocare, fare amicizia e crescere insieme. «Basta che siate giovani perché io vi ami assai», amava ripetere don Bosco. È questo lo spirito che anima il Punto Luce: mettere i ragazzi al centro e accompagnarli nel loro cammino umano, educativo e di fede.

Il progetto richiama anche le parole di Papa Francesco: «Per educare un bambino ci vuole un villaggio». Il Punto Luce vuole essere proprio parte di questo “villaggio”: un luogo dove parrocchia, famiglie, educatori, istituzioni e comunità possano collaborare per il bene dei giovani. Il nome “Punto Luce” racchiude il desiderio di offrire alla città un luogo luminoso e accogliente, dove la luce del Vangelo possa tradursi in amicizia, sport, educazione e fraternità. Un pensiero particolare è stato dedicato a Giovanni Biondo, al quale è stato intitolato il campo da calcio, come segno di gratitudine per il servizio svolto con amore e dedizione nella parrocchia.