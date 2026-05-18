I carabinieri della Compagnia di Castelvetrano e del Nucleo cinofili di Palermo hanno arrestato una coppia di Santa Ninfa per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari dell’Arma hanno fatto accesso presso l’appartamento di residenza della coppia dopo aver notato nel corso di specifici servizi, da diversi giorni, un andirivieni di persone che sostavano all’interno solo pochi minuti per poi riuscire subito dopo. Durante la perquisizione sono stati rinvenuti 30 gr. di hashish, 9 gr. di crack, circa 100 gr. di marijuana e denaro contante per quasi 1500 euro in banconote di piccolo taglio. Quanto rinvenuto è stato sequestrato dai militari mentre per la coppia è scattato l’obbligo di dimora nel comune di Santa Ninfa e contestuale divieto di allontanarsi da casa durante le ore notturne.