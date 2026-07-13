Il consigliere comunale di Santa Ninfa Giacomo Accardi, della lista “Insieme per Santa Ninfa”, si è dimesso dalla carica. Accardi è stato candidato sindaco alle ultime amministrative del 2023, sfidando il candidato Carlo Ferreri che l’ha spuntata vincendo le elezioni per soltanto 43 voti di distacco. Ragioniere, Accardi è stato vicesindaco e assessore al bilancio dal 2013. Al posto di Accardi entrerà ora in consiglio Vincenzo Di Stefano, giornalista, anche lui candidato nella lista che sosteneva il candidato sindaco Accardi. Il sindaco Carlo Ferreri in consiglio comunale non ha mai avuto la maggioranza che, secondo le assegnazioni per legge post-elettorale, è toccata alla lista del sindaco perdente.