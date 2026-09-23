L’ingegnere Luciano Spina entra in consiglio comunale a Santa Ninfa. Dopo le dimissioni della consigliera Valentina Squadrito, Spina – il primo dei non eletti – ha prestato giuramento entrando così nella compagine a sostegno del sindaco Carlo Ferreri. Il neo-consigliere Spina si è dichiarato entusiasta di assumere il ruolo e di contribuire a portare avanti il programma dell’Amministrazione guidata dal sindaco Carlo Ferreri, con l’obiettivo di contribuire alla crescita di Santa Ninfa. «L’entrata in consiglio di Luciano Spina consentirà di avvalerci delle competenze di un giovane professionista. A lui vanno gli auguri di buon lavoro da parte di tutta l’Amministrazione comunale», ha dichiarato il sindaco Carlo Ferreri.