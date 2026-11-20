«Questo gruppo consiliare non ha ricevuto il voto dai cittadini per realizzare il programma del sindaco. Noi non possiamo fare la stampella al sindaco». Così l’opposizione consiliare di Santa Ninfa (che di fatto è maggioranza coi numeri) si è espressa dopo che ha bocciato le variazioni di bilancio che, di fatto, servivano per mettere in bilancio i finanziamenti ottenuti dall’amministrazione comunale da parte degli assessorati regionali. Soldi che non servivano solamente per sagre e iniziative d’aggregazione come la sagra della pecora, ma anche per riqualificazione urbana e strade. Nello specifico la bocciatura riguarda 20 mila euro per la sagra della pecora, 30 mila euro per il Natale, 250 mila euro per riqualificazione urbana e strade e 31.756,54 euro per il progetto “Crescere nei piccoli Comuni”. Il no ha riguardato anche l’adeguamento contrattuale per i dipendenti comunali. In consiglio hanno votato contrario alle variazioni i consiglieri Vincenzo Di Stefano, Francesco Tantaro, Nicola Biondo, Rosario Pellicane, mentre Alberto Balsamo si è astenuto. Della coalizione a sostegno del sindaco c’erano Linda Genco e Francesco La Sala.