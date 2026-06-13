Un vasto incendio si è sviluppato, nelle scorse ore, in contrada Besi tra Castelvetrano e Santa Ninfa. Sul posto sono intervenute le squadre di Castelvetrano e Santa Ninfa dell’ANVVFC, i vigili del fuoco e il Corpo Forestale. Nell’area interessata dall’incendio è presente anche un vasto impianto fotovoltaico. Le fiamme, infatti, sono giunte a ridosso dell’impianto. Solo l’intervento tempestivo delle squadre antincendio hanno evitato che l’incendio arrivasse a una vicina sottostazione elettrice al servizio dell’impianto fotovoltaico.