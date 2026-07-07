Sarà assegnato alla memoria di Andrea Camilleri il Premio “Nino Cordio”, giunto alla sua XVII edizione. La consegna del Premio avverrà venerdì 10 luglio, con inizio alle ore 18, al Museo dedicato all’artista scomparso, a Santa Ninfa. Ideato dal figlio regista Francesco e promosso dal Comune di Santa Ninfa, il Premio quest’anno andrà alla memoria di Andrea Camilleri che con Cordio ha coltivato un’amicizia con un profondo legame. Lo scrittore empedoclino ha conosciuto le opere di Nino Cordio nel 1972, visitando una sua mostra a Milano. Ne uscì dopo due ore «più confuso che persuaso» e da quel momento intrecciò con Cordio un’amicizia durata sino alla morte dell’artista nell’aprile del 2000. A Santa Ninfa, per l’occasione, ci saranno le nipoti di Camilleri, Arianna e Alessandra Mortelliti (sono figlie di Andreina, la primogenita di Camilleri). Per Arianna sarà anche l’occasione per presentare il suo ultimo romanzo “Quel fazzoletto color melenzana”. Interverranno: il sindaco Carlo Ferreri e Francesco Cordio, figlio dell’artista. Modera il giornalista Max Firreri. Alle 21,30 invece, in piazza Libertà, concerto di Giulia Mei.