Una giornata dedicata alla sensibilizzazione sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo è stata celebrata all’istituto comprensivo “Luigi Capuana” sia nella sede centrale di Santa Ninfa che in quella staccata di Salaparuta. L’occasione è stata la presentazione del libro “Attacco alla vulnerabilità” di Giorgia Butera, nell’ambito del percorso educativo che si inserisce nel più ampio valore della promozione della lettura, sostenuto anche dal progetto “Io leggo perché”. Il primo incontro si è svolto a Salaparuta, presso l’aula consiliare, alla presenza del sindaco Michele Saitta, dell’assessore alla pubblica istruzione Manuela Augello e della vicepresidente del consiglio comunale Agata Pizzolato. Presenti anche il sindaco di Poggioreale Carmelo Palermo e l’assessore Andrea Cantavespre. Ha moderato l’incontro Francesco Ippolito. La manifestazione si è aperta con una lettura sul bullismo, seguita da un’esibizione canora e da un balletto, curati dai docenti Rosanna Catania ed Enrico Fazzino, con la scenografia realizzata da Antonella Fontana. Attraverso le loro esibizioni, gli alunni hanno trasmesso messaggi di solidarietà, rispetto e inclusione, dimostrando come la parola, la musica e le diverse forme di espressione artistica possano diventare strumenti efficaci di sensibilizzazione.
La presentazione del libro ha rappresentato anche un’importante occasione per sottolineare il valore della lettura come esperienza di conoscenza, consapevolezza e crescita personale. In questa prospettiva si inserisce il progetto “Io leggo perché”, che promuove la diffusione della cultura del libro e contribuisce ad arricchire le biblioteche scolastiche, offrendo agli studenti nuove opportunità per scoprire storie, confrontarsi con punti di vista diversi e sviluppare una maggiore sensibilità verso gli altri. Leggere significa anche imparare ad ascoltare, riconoscersi nelle esperienze altrui e comprendere che ogni persona porta con sé emozioni, vissuti e fragilità che meritano attenzione e rispetto. Nella seconda parte della mattinata, l’iniziativa è proseguita a Santa Ninfa, alla presenza della dirigente scolastica Maria Letizia Natale Gentile, della vicepreside Patrizia Zummo e del maresciallo Antonio Chiriatti. A conclusione dell’incontro, gli alunni hanno eseguito l’inno contro il bullismo, ideato e realizzato dai docenti e dagli studenti dell’Istituto comprensivo.