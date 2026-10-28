Una giornata dedicata alla sensibilizzazione sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo è stata celebrata all’istituto comprensivo “Luigi Capuana” sia nella sede centrale di Santa Ninfa che in quella staccata di Salaparuta. L’occasione è stata la presentazione del libro “Attacco alla vulnerabilità” di Giorgia Butera, nell’ambito del percorso educativo che si inserisce nel più ampio valore della promozione della lettura, sostenuto anche dal progetto “Io leggo perché”. Il primo incontro si è svolto a Salaparuta, presso l’aula consiliare, alla presenza del sindaco Michele Saitta, dell’assessore alla pubblica istruzione Manuela Augello e della vicepresidente del consiglio comunale Agata Pizzolato. Presenti anche il sindaco di Poggioreale Carmelo Palermo e l’assessore Andrea Cantavespre. Ha moderato l’incontro Francesco Ippolito. La manifestazione si è aperta con una lettura sul bullismo, seguita da un’esibizione canora e da un balletto, curati dai docenti Rosanna Catania ed Enrico Fazzino, con la scenografia realizzata da Antonella Fontana. Attraverso le loro esibizioni, gli alunni hanno trasmesso messaggi di solidarietà, rispetto e inclusione, dimostrando come la parola, la musica e le diverse forme di espressione artistica possano diventare strumenti efficaci di sensibilizzazione.