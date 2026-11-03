Sabato 7 novembre, ore 21,15, nella chiesa madre di Santa Ninfa andrà in scena “NYMPHE”, drammaturgia di teatro immersivo scritta e diretta da Giacomo Bonagiuso, in occasione della settimana di manifestazioni dedicate alla patrona dell’omonimo comune belicino Santa Ninfa. Lo spettacolo, prodotto da Teatro Libero di Castelvetrano, si avvale del contributo e del patrocinio dal Libero Consorzio di Trapani, del patrocinio del Comune e il sostegno della Rwe. La drammaturgia per corpo, luce, immagine e voce, evoca i momenti fondanti della vita di Santa Ninfa, soffermandosi sulla conversione, sulla fuga per mare, sulla persecuzione, sulla morte, fino ad approfondire il portato antropologico della fede sviluppatasi intorno al 1600 presso le comunità che vollero dare il nome della santa alla propria città. È un viaggio storico, teatrale, musicale, di performance visiva e corporea quello che accompagnerà lo spettatore che si troverà letteralmente avvolto in una narrazione che fa leva su molti livelli per arrivare al cuore del pubblico. In scena: Maria Etiopia, Aurora Di Nino, Giovanna Scarcella, Gina Bevilacqua, Vita Ciotta, Sabrina Colaci, Giulio Montalbano, Alessio Mangiaracina, Marisol Curseri, Ninfa Critti, Giorgia Cardinale, Giada Butera, Greta Calandrino, Sofia Sammartano, Aurora Silistria Milazzo, Flavia Vaiana, Sofia Caraccia.