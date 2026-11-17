Per gli americani la ricerca delle proprie radici è molto più di una semplice curiosità: è un modo per riscoprire la propria identità e ricostruire il legame con le generazioni che hanno preceduto. Per molti, conoscere il passato significa dare un volto e una storia a chi è stato in prima fila anche nei Conflitti mondiali. Su questo filone il territorio del Belìce è stato negli anni terra di visite. Negli ultimi tempi ancor di più, viste le storie portate alla luce da studiosi e ricercatori. Tra questi ultimi c’è Maurizio Tosco che, qualche giorno addietro, ha accompagnato le signore Ros Wilkinson e la figlia Natalia Dannenberg, rispettivamente figlia e nipote del sottufficiale britannico Geoff Wilkinson il quale è stato prigioniero nel Campo PG98 a Borgo Buturro, nel territorio di Santa Ninfa (ma era di competenza militare dell’aeroporto di Castelvetrano), per pochi mesi tra la fine del 1942 e il 29 marzo del 1943. Le signore sono venute a conoscenza dell’individuazione del sito del campo a Borgo Buturro, dopo che i Signori Trevor e Kate Dunn lo hanno visitato a giugno scorso e divulgato la posizione.

«Le signore le quali sono rimaste molto colpite di ritrovarsi nel luogo dove il padre e il nonno ha vissuto mesi di prigionia dura in condizioni igieniche vergognose tant’è che per il sospetto di una epidemia di malaria il campo fu chiuso nei mesi successivi e trasferito a San Giuseppe Jato», spiega Maurizio Tosco. È lui che ha ideato il progetto di turismo storico militare “Following heroes’ steps”, articolato in diverse attività divulgative riguardanti lo Sbarco in Sicilia tra le quali la collaborazione con il professore David D’Andrea dell’Università dell’Oklahoma e rappresentante della Guardia nazionale dell’Oklahoma, e il colonnello Corrado Rubino, consulente militare del Museo dello Sbarco in Sicilia a Catania, per l’organizzazione del “Thunderbird Trail”. Questo sarà avviato nella primavera del 2027 con l’apposizione di due lapidi commemorative progettate dall’architetto Tosco, una a Scoglitti (Vittoria) e l’altra al Ponte Dirillo (Gela) e seguirà il percorso della 45ma divisione di fanteria USA dallo sbarco a Scoglitti (9-10 luglio 1943) sino a Palermo.