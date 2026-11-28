È scontro all’Asp di Trapani tra primari e responsabile dei pronto soccorso che hanno scritto una nota congiunta all’assessore regionale alla salute Marcello Caruso e al Commissario straordinario dell’Asp Trapani Sabrina Pulvirenti. A scrivere sono stati sei direttori di unità operative complesse (ex primari): cinque dell’ospedale Sant’Antonio di Trapani e uno dell’ospedale “Abele Ajello” di Mazara del Vallo. Le accuse vengono mosse al capo dipartimento di emergenza-urgenza, ovvero il responsabile di tutti i pronto soccorso della provincia di Trapani, Giuseppe Parrino (figlio dell’ex ministro alcamese Vincenza Bono Parrino), che è anche nell’elenco degli idonei a ricoprire l’incarico di direttore generale per la gestione delle aziende sanitarie della regione siciliana. I sei direttori chiedono una «verifica ispettiva straordinaria sulla gestione dell’emergenza sanitaria, sull’organizzazione dei pronto soccorso e sulle responsabilità gestionali e amministrative dell’AspTrapani». I sei primari segnalano «gravi criticità gestionali». Secondo quanto scrivono i sei direttori «la situazione organizzativa e relazionale è divenuta ormai insostenibile e sta compromettendo gravemente la funzionalità dei reparti, la serenità lavorativa del personale e la qualità dell’assistenza ai pazienti». A firmare la nota sono stati i primari Crispina Cernigliaro (senologia), Simona Di Caro (gastroenterologia), Paolo Formica (chirurgia pediatrica), Giovanna Geraci (cardiologia), Antonella Valenti (pneumologia) e Michele Gabriele (cardiologia dell’ospedale di Mazara del Vallo).