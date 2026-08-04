Un gesto d’amore straordinario che si trasforma in speranza di vita per chi attendeva un trapianto. É quanto si è verificato oggi alla Unità operativa complessa di Anestesia e rianimazione dell’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani, dove si è svolto un articolato intervento di prelievo multiorgano su un paziente deceduto nel nosocomio, che ha coinvolto un’equipe multidisciplinare di medici e tecnici, attiva per oltre 24 ore, per garantire l’intera procedura di accertamento della morte, prelievo, custodia e trasporto degli organi nelle varie sedi. In particolare il cuore prelevato da cardiochirurghi pugliesi e destinato a Bari mentre fegato e reni destinati all’Ismett di Palermo. Le cornee, infine, inviate alla banca delle cornee. Il Commissario straordinario dell’Asp Trapani Sabrina Pulvirenti ha espresso profonda gratitudine per la famiglia del donatore, che in un momento così doloroso per la tragica perdita, ha trovato la forza di compiere un gesto di amore immenso, e un ringraziamento a tutta l’equipe aziendale coinvolta, che ha risposto con tempestività ed efficienza.