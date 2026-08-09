Per abbattere le liste di attesa l’Asp Trapani cerca medici di 12 discipline specialistiche. La delibera per l’avviso è stata firmata dal Commissario straordinario Sabrina Pulvirenti. Queste le attività specialistiche: Allergologia (sia pediatrica che adulti); Dermatologia; Endoscopia digestiva; Endocrinologia; Dietologia; Radiologia (screening mammografico); Oculistica (linea chirurgica intervento di facoemulsificazione cd. cataratta); Chirurgia e/o Oncologia (con specifica competenza in visite senologiche); Geriatra; Medicina interna (per osteoporosi); Neurologia (con expertise anche in elettromiografia); Angiologia e Chirurgia vascolare (con expertise in ecocolordoppler arterioso e venoso). Ai professionisti incaricati verrà corrisposto un compenso individuale lordo di 80 euro per ora di prestazione resa. Le candidature potranno essere inviate esclusivamente in via telematica, attraverso la piattaforma “Selezioni e Concorsi” attiva sul sito web asptrapani.it. C’è tempo fino al 31 dicembre.