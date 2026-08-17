Con lo stipendio di agosto gli operatori delle aree d’emergenza degli ospedali in provincia di Trapani riceveranno l’indennità di pronto soccorso. È quanto ha garantito il Commissario straordinario dell’Asp Trapani Sabrina Pulvirenti che ha già incontrato le sigle sindacali che hanno firmato gli accordi integrativi aziendali. Il provvedimento dà attuazione al piano di riparto dei fondi, definito dall’Assessorato Regionale della Salute, applicando quanto previsto dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro. «Il pagamento della indennità di pronto soccorso – sottolinea il Commissario straordinario – rappresenta un atto dovuto dal punto di vista contrattuale, ma soprattutto un concreto e tangibile riconoscimento dell’impegno, del sacrificio e della costante dedizione dimostrati quotidianamente dai nostri medici e dal personale sanitario operante nei servizi di emergenza-urgenza».