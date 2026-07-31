Sono state inaugurate oggi le Case di comunità di Castellammare del Golfo e di Custonaci, che si aggiungono a quelle già inaugurate nei giorni scorsi a Partanna e Mazara del Vallo. Le strutture sono state realizzate tramite i fondi del PNRR, secondo il nuovo modello della sanità territoriale di prossimità. Dei tre ospedali di comunità e delle 12 case della Comunità in provincia di Trapani, restano da completare solo le nuove costruzioni dell’ospedale in contrada Paneperso a Trapani e della casa di comunità ad Alcamo, per le quali si conta di giungere a conclusione al più presto. A Castellammare del Golfo e Custonaci ha presenziato, tra gli altri, il Vescovo di Trapani monsignor Pietro Maria Fragnelli, il Commissario straordinario dell’Asp Trapani, il prefetto di Trapani Daniela Lupo e i sindaci Giuseppe Fausto (Castellammare del Golfo) e Fabrizio Fonte (Custonaci).