Presso la sede dell’Ordine delle professioni infermieristiche (OPI) di Trapani si è svolto un incontro istituzionale tra il presidente Salvatore Colomba e il deputato regionale Stefano Pellegrino, componente della Commissione salute all’Ars. L’incontro è servito a tracciare le linee guida per il futuro della sanità locale e regionale. Hanno partecipato anche il componente della Commissione d’albo degli infermieri Vito Fonte, il referente della libera professione Massimo Di Gregorio. Tra i temi affrontati la riorganizzazione dei servizi (ottimizzare la rete assistenziale della provincia di Trapani), la valorizzazione delle competenze (riconoscere il potenziale e le specializzazioni degli infermieri all’interno del SSN), la sanità di prossimità (attuare azioni concrete per un’assistenza sicura, efficace e vicina alla collettività). «Il dialogo diretto e costante tra le istituzioni politiche e le rappresentanze professionali è l’unico vero strumento per affrontare con successo le complesse sfide attuali e future del sistema salute», ha detto Colomba al termine dell’incontro.