Prosegue il piano di consolidamento degli organici agli Ospedali riuniti Villa Sofia-Cervello di Palermo, che ha ufficializzato l’assunzione a tempo indeterminato di 65 professionisti del comparto sanità. Il provvedimento riguarda figure chiave per l’operatività quotidiana dei presidi ospedalieri e per la qualità dei servizi offerti all’utenza. Nel dettaglio, le stabilizzazioni interessano: 58 infermieri; 5 tecnici sanitari di laboratorio biomedico; 2 tecnici sanitari di radiologia medica. La trasformazione dei contratti a tempo indeterminato risponde a una precisa strategia gestionale: riconoscere l’impegno maturato sul campo dagli operatori e, allo stesso tempo, assicurare continuità assistenziale e maggiore solidità organizzativa ai reparti.

«Investire sulla stabilità del personale è una priorità assoluta per la nostra Direzione strategica – dichiara il direttore generale dell’AOOR Villa Sofia-Cervello, Alessandro Mazzara – trasformare il precariato in occupazione stabile non è soltanto un atto doveroso di attenzione e riconoscimento verso chi ogni giorno lavora con dedizione nelle nostre corsie e nei nostri laboratori, ma rappresenta anche la base indispensabile per programmare il futuro dell’Azienda. Dare sicurezza ai nostri dipendenti significa rafforzare il senso di appartenenza, migliorare il clima lavorativo e, di conseguenza, innalzare ulteriormente gli standard di cura e assistenza offerti ai cittadini».