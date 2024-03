Come da tradizione, anche quest’anno la Pro Loco Selinunte ha allestito l’Altare di San Giuseppe, curato come sempre dalle sapienti mani di Dora Bologna e Teresa Esposito. L’Altare ritorna, grazie alla disponibilità dell’Arcipretura di Castelvetrano, nella Chiesa di San Giacomo “Badiella” di Via Garibaldi. Sabato 16 marzo, alle ore 17 sarà proprio Don Giuseppe undari a benedire l’Altare allestito.

“E’ una tradzione – commenta Pier Vincenzo Filardo, Presidente della Pro Loco Selinunte – che la nostra associazione porta avanti da moltissimo tempo, grazie ai nostri volontari, ai ragazzi del servizio civile e alle devote mani di Dora e Teresa questo Altare di San Giuseppe rappresenta per noi “la provvidenza” che ci accompagna durante tutte le nostre iniziative. Voglio ringraziare inoltre Italia Nostra sez di Castelvetrano, Circolo Legambiente Crimiso di Castelvetrano, Slow Food Castelvetrano e Agro Selinuntino, Archeo Club Emi Selinios, l’Associazione Panta Rei e il coordinemento dell’Amministrazione Comunale di Castelvetrano per avere reso possibile realizzare l’Altare di San Giuseppe”.

L’Altare è visitabile tutti i giornio fino a Pasqua, il 31 marzo, dalle 9.30 alle 12 e dalle 17 alle 20. Come da tradizione altri Altari sono stati allestiti a Castelvetrano e la Pro Loco Selinunte invita a visitarli in questo percorso votivo davvero suggestivo.

Chiesa di San Giuseppe – Aperto fino al 22.03.2024 – Visitabile dalle 17 alle 20 – a cura della Confraternita di San Giuseppe

Chiesa di San Francesco di Paola – Aperto fino al 24.03.2024 – Visitabile dalle 10 alle 12 e dalle 16.30 alle 20 – a cura dell’Associazione Auser

Chiesa degli Agonizzanti – Via Milazzo, 44 – Aperto il 18 e 19 Marzo – Visitabile dalle 16.30 alle 19.30 – a cura della Confraternita di san Giuseppe con Rotary Club Castelvetrano Valle del Belice, il Rotaract Club , l’Interact Club e l’Inner Wheel Selinunte Cave di Cusa

Tradizioni nel Cuore – Via Fiume 105/20 – Aperto fino al 20.03.2024 – Visitabile dalle 18 alle 20 – a cura di Rosario Curiale

AUTORE. Redazione