Salvatore Stuppia, medico dermatologo, è il nuovo presidente dell’Avis Provinciale Trapani OdV. Il consiglio direttivo dell’associazione (eletto nella 49a assemblea ordinaria) si è riunito presso l’Avis di Campobello di Mazara, alla presenza di Vito Buffa (AVIS Marsala), Giancarlo Zaccarini (AVIS Trapani), Leonardo Farina (AVIS Valderice), Riccardo Falcetta (AVIS Santa Ninfa), Antonino Bonino (AVIS Gibellina), Viviana Nolfo (AVIS Paceco), Salvatore Bonanno (AVIS Salaparuta), Maurizio Accursio Napoli (AVIS Partanna), Nicola Mangiaracina (AVIS Campobello), Giovanni Romano (AVIS Mazara), Francesco Marino (AVIS Petrosino), Francesco Licata (presidente uscente), dallo stesso Stuppia (AVIS Castelverrano), Stefano Agueci (AVIS Salemi), Paolo Fascella (AVIS Calatafimi).

Il direttivo, per acclamazione, ha eletto Salvatore Stuppia per il triennio 2025-2028. Stuppia vanta una lunga esperienza associativa Avis, avendo ricoperto ruoli come presidente Avis Castelvetrano, consigliere AVIS Sicilia, consigliere AVIS provinciale nonché direttore sanitario associativo dell’esecutivo del presidente uscente Francesco Licata. Primo impegno istituzionale per Stuppia sarà quello di guidare la delegazione Avis provinciale Trapani (19 delegati e 14 presidenti AVIS comunali) alla 55a assemblea Avis regionale Sicilia che si terrà a Santa Flavia (Palermo) il 3 e 4 maggio 2025.

“Sono orgogliosamente emozionato nell’assumere questo incarico di grande responsabilità visto che negli ultimi anni l’Avis Provinciale Trapani ha raggiunto risultati di tutto rilievo a supporto della sanità pubblica”, ha detto Stuppia.

AUTORE. Redazione