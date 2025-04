Salvatore Quinci, sindaco di Mazara del Vallo, è il nuovo presidente del Libero Consorzio provinciale di Trapani. A scrutinio completato Quinci l’ha spuntata sul collega sindaco di Castelvetrano Giovanni Lentini che era sostenuto da tutto il centro destra. Quinci ha guadagnato 997 voti ponderati in più rispetto a Lentini, ossia: Quinci 47.644 e Lentini 46.401. Quinci, per la cosa alla presidenza della provincia, aveva scelto la via dei comitati civici, anche se a fianco a lui si sono schierati alcuni partiti come il Pd, M5S, Italia Viva, PSI, il movimento “Contro Corrente” e il movimento civico mazarese “Partecipazione Politica”. Il voto per eleggere un nuovo presidente della provincia e un nuovo consiglio è avvenuto dopo 17 anni dall’ultima volta.

“La mia vittoria è quella di un territorio, di una classe di amministratori pubblici che non guardano più soltanto alla mera gestione del potere, alla propria carriera, ma che mettono al centro il buon governo, al di la delle indicazioni di partito” ha commentato Quinci. E ha aggiunto: “Quella di Lentini è stata una candidatura fallimentare – ha commentato Quinci – imposta da pochi soggetti che non si sono curati di cosa i propri amministratori volevano mettere in campo. Il nostro modello è quello di un impegno che mette al centro la qualità dei cittadini”.

AUTORE. Redazione