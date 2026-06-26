Un importante riconoscimento per l’imprenditoria del territorio arriva da Assobeton, l’Associazione Nazionale delle Industrie dei Manufatti Cementizi e delle strutture prefabbricate in calcestruzzo, punto di riferimento del comparto dell’edilizia industrializzata italiana.

Salvatore Bianco di SB Prefabbricati è stato eletto componente del Consiglio Generale dell’associazione, l’organo chiamato a contribuire all’indirizzo strategico e alla rappresentanza di uno dei settori più importanti dell’industria delle costruzioni. Assobeton rappresenta infatti le aziende italiane produttrici di manufatti, componenti e strutture prefabbricate in calcestruzzo e svolge attività di tutela, formazione e presidio normativo per l’intero comparto.

L’elezione assume un significato particolare per l’imprenditore castelvetranese, considerando la presenza nel Consiglio Generale di esponenti delle principali aziende italiane del settore prefabbricati e costruzioni industrializzate. Il nuovo organismo sarà chiamato ad affrontare le sfide legate a sostenibilità, innovazione tecnologica e prestazioni, temi individuati come prioritari per il prossimo mandato associativo.

«Siamo una realtà che rispetto ai grandi gruppi nazionali del settore può essere considerata una piccola azienda e proprio per questo considero questa elezione un traguardo importante», commenta Salvatore Bianco. «Si tratta di una nomina arrivata attraverso il voto degli associati e quindi tutt’altro che scontata. Poter entrare a far parte del Consiglio Generale accanto a imprenditori che rappresentano alcune delle più importanti aziende italiane della prefabbricazione è per me motivo di grande orgoglio e un grande onore. Continuiamo a crescere passo dopo passo, con impegno e determinazione».

Per SB Prefabbricati, azienda con sede nel territorio belicino, si tratta di un riconoscimento che premia il percorso di crescita e consolidamento intrapreso negli ultimi anni e che porta la voce di Castelvetrano all’interno di uno dei più importanti organismi rappresentativi del settore a livello nazionale.

L’elezione di Salvatore Bianco rappresenta inoltre un segnale positivo per il tessuto imprenditoriale locale, dimostrando come anche realtà radicate nel territorio possano conquistare spazi di rappresentanza e contribuire alle scelte strategiche che riguardano il futuro dell’intero comparto industriale.