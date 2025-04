In occasione della decima Giornata nazionale della Salute della Donna, che si celebra martedì prossimo, 22 aprile, l’Azienda sanitaria provinciale di Trapani, in sinergia con la Fondazione Onda ETS, organizza l’”Open week della salute della donna”, con l’obiettivo di promuovere l’informazione, la prevenzione e la cura al femminile.

Da martedì fino al 30 aprile, al “Sant’Antonio Abate di Trapani”, ospedale classificato “tre bollini rosa” dalla fondazione, riconoscimento attribuito a quelle strutture ospedaliere “vicine alle donne”, verranno offerti, coordinati dall’Unità operativa Ostetricia e ginecologia, diretta da Vito Iannone, in collaborazione con le UOC di Cardiologia e Neonatologia, servizi clinici, diagnostici e informativi in maniera gratuita e in diverse aree specialistiche della medicina: cardiologia, ginecologia, ostetricia, neonatologia e pediatria

In particolare, sarà possibile effettuare visite, consulenze e colloqui nell’ambito della prevenzione cardiovascolare in gravidanza e in menopausa, della salute del pavimento pelvico, della contraccezione e dell’allattamento. Sarà possibile, inoltre, effettuare la vaccinazione gratuita contro il papilloma virus. Infine mercoledì 30 aprile, la settimana della salute si concluderà rivolgendo un’attenzione particolare ai soggetti più fragili della popolazione femminile, che potranno effettuare ecografie e pap test con il personale medico e ostetrico dell’ambulatorio di ginecologia.

Per informazioni e prenotazioni ci si può rivolgere ai seguenti recapiti telefonici: 0923-809510 (lunedì/ venerdì ore 12-16 e sabato ore 9-12) per l’UOC di Ginecologia e di Neonatologia; 0923-809369 (lunedì/ venerdì ore 9.00-14.00) per l’UOC di Cardiologia.

Inoltre sul sito www.bollinirosa.it è possibile conoscere tutti i servizi offerti, con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione.