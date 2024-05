I Carabinieri della Stazione di Salemi hanno arrestato un 26enne di nazionalità straniera per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari, impegnati in un servizio perlustrativo presso il centro abitato di Salemi, hanno notato l’uomo che, a bordo di un monopattino, si avvicinava ai giovani presenti. Sottoposto a perquisizione personale venivano rinvenuti circa 50 grammi di hashish e, la successiva perquisizione domiciliare permetteva di rinvenire ulteriori 16 grammi della medesima sostanza oltre a materiale per la pesatura ed il confezionamento, il tutto sottoposto a sequestro.

All’esito dell’udienza di convalida veniva sottoposto all’obbligo di dimora nel comune salemitano e l’obbligo di presentazione alla P. G. tre volte a settimana.

AUTORE. Comunicato Stampa