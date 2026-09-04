È di un ferito il bilancio di un incidente autonomo che si è verificato ieri sera sulla strada statale 188 tra lo svincolo A29 di Gibellina e l’abitato di Gibellina. Un giovane 32enne, libero professionista di Salemi, F.S., era alla guida di una Fiat 500 in direzione Gibellin quando, per cause che sono in corso di accertamento, è finito con l’auto contro un impianto pubblicitario stradale. Il giovane è stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco. Sul posto per i rilievi del sinistro sono intervenuti gli agenti della polizia municipale e i carabinieri. Il giovane, dopo le prima cure all’ospedale di Castelvetrano, è stato trasferito a Palermo.