Dopo la candidatura di Vito Scalisi a Salemi spunta anche quella di Giusy Spagnolo, 49 anni, docente, attualmente sostenuta da un gruppo politico senza identità. «La mia candidatura è frutto di dialogo e partecipazione – dice la Spagnolo – ho sempre svolto attività nel sociale e ho coltivato la passione per la politica». E la docente aggiunge: «Verrà data alla città l’opportunità di nuove sinergie capaci di intraprendere un significativo passo per “andare avanti”». La sfida della Spagnolo è la compartecipazione al progetto: «Mi auspico una grande collaborazione nel rispetto delle diverse sensibilità, dei partiti e delle forze civiche per produrre fatti utili alle nostre comunità», ha detto in quest’anticipazione di candidatura.