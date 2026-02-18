Un 42enne pugliese è stato denunciato dai carabinieri di Salemi perché ritenuto responsabile di truffa aggravata commessa ai danni di un ignaro anziano con la tecnica del finto carabiniere. Grazie all’intervento dei veri militari è stato evitato che la sventurata vittima venisse privata di tutti i suoi risparmi. L’obiettivo del finto carabinieri è stato un 78enne di Salemi che aveva ricevuto un sms che segnalava movimenti sospetti sul suo conto bancario subito seguito dalla telefonata di un sedicente maresciallo dei carabinieri che lo avvisava di una truffa bancaria in atto sul suo conto. Da qui l’invito a trasferire i soldi su un conto bancario sicuro da lui indicato.

Il truffatore, che aveva clonato il numero telefonico di una caserma dei carabinieri rendendo ancora più credibile la richiesta avanzata, stava riuscendo a convincere l’anziana vittima a effettuare un primo bonifico urgente di 19.500 euro seguendo le istruzioni che gli venivano impartite. All’ulteriore richiesta di un secondo bonifico di 35.000 euro, il 78enne insospettito, senza interrompere la chiamata telefonica, si è recato alla stazione dei carabinieri e così i militari sono riusciti a bloccare le transazioni finanziarie già avviate.