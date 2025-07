Il bilancio 2025-2027 del Comune di Salemi è stato approvato col solo voto contrario di Giusy Spagnolo (Scrusciu). A criticare sia il documento che le modalità di approvazione – era assente il sindaco Vito Scalisi durante la seduta – è stata proprio la Spagnolo che ha evidenziato come i Revisori dei conti abbiamo evidenziato criticità sul documento. «Il parere, a quanto pare, il sindaco non l’ha letto, io, invece, sì, e in aula – spiega la Spagnolo – i Revisori hanno evidenziato debiti fuori bilancio per oltre 23.000 euro, con copertura di appena 15.000 euro, l’assenza del fondo di riserva, previsto per legge (art. 166 TUEL), i tempi di pagamento fuori norma e nessun fondo di garanzia per i debiti commerciali, stime eccessivamente ottimistiche sulle entrate IMU da evasione, senza adeguato accantonamento nel FCDE e nessun nuovo investimento previsto per il triennio». Per la Spagnolo quello approvato è un «bilancio fermo, senza visione e senza coraggio».

AUTORE. Redazione