Un segno di solidarietà concreto, un aiuto verso i più bisognosi. È quello che la comunità parrocchiale Maria Ss. della Confusione di Salemi ha messo in campo in questo tempo di avvicinamento alla solennità di San Francesco d’Assisi. «Vogliamo offrire un segno di vicinanza e speranza a fratelli spesso dimenticati: coloro che hanno commesso un errore e oggi si trovano in carcere», spiegano dalla parrocchia. Per realizzare questo gesto di prossimità, è stata avviata una raccolta di beni di prima necessità: tute, calzini e ciabatte doccia (in particolare taglie 43, 44 e 45) accappatoi, e shampoo. La raccolta avviene direttamente in parrocchia.

Intanto per il triduo in onore del Santo, il 1° e il 2 ottobre (ore 17,15) si terrà la preghiera della corona francescana e la santa messa (ore 18). Il 3 ottobre, ore 18, la santa messa sarà presieduta dal Vescovo monsignor Angelo Giurdanella; ore 20,30, celebrazione del transito di San Francesco. Il 4 ottobre, ore 11, santa messa con presentazione alla comunità parrocchiale degli aspiranti a chierichetti e dei bambini che iniziano il cammino di formazione per diventare araldini. Alla fine di ogni celebrazione sarà distribuito gratuitamente il mostacciolo di San Francesco fatto con la ricetta originale di frate Jacoba.