Un 32enne originario del Belgio è stato arrestato, in flagranza di reato, a Salemi per tentato omicidio nei confronti del padre. L’uomo è stato visto aggirarsi per le vie del paese in forte stato di agitazione e con gli abiti sporchi di sangue da alcuni passanti che immediatamente hanno chiamato il 112. Le due pattuglie dell’Arma intervenute lo hanno localizzato in piazza Libertà e, una volta identificato, alla richiesta di spiegazioni l’uomo avrebbe risposto che poco prima aveva aggredito il padre, un 67enne originario dell’Irlanda, con un coltello senza però fornire ulteriori dettagli neanche in ordine alla motivazione. I militari si sono recati a casa dell’uomo che, nel frattempo, era stato trasferito in ospedale a Marsala. Durante la perquisizione è stato trovato il coltello a serramanico sporco di sangue, ritenuto, verosimilmente l’arma utilizzata per la commissione del grave fatto. A seguito dell’udienza di convalida per lui è stata disposta la custodia cautelare in carcere motivo per quale è stato tradotto presso la casa circondariale di Trapani.

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Marsala, che ha coordinato le successive attività investigative svolte dai carabinieri, ha disposto ulteriori approfondimenti, anche attraverso i canali di cooperazione internazionale. Da tali accertamenti è emerso che l’uomo aveva già avuto in passato, in diversi Paesi, problematiche che avevano richiesto l’intervento delle autorità locali. Tenuto conto anche delle condizioni manifestate dall’uomo nell’immediatezza dell’arresto, la Procura ha inoltre disposto uno specifico accertamento psichiatrico-forense. All’esito della consulenza è stato accertato un grave disturbo psicotico, caratterizzato da ideazione delirante persecutoria e da fenomeni di falsa identificazione della figura paterna, tale da escluderne, secondo il consulente, la capacità di intendere o di volere al momento del fatto. È stata altresì accertata la persistente pericolosità sociale e la necessità di un trattamento specialistico in ambiente protetto. Sulla base di tali risultanze, la Procura ha chiesto la revoca della misura cautelare e la contestuale applicazione di una misura di sicurezza provvisoria presso una REMS, da eseguirsi senza soluzione di continuità. La richiesta è stata accolta dal Giudice per le indagini preliminari.