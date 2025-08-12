La Pro Loco Selinunte (presieduta da Vincenzo Filardo) si è aggiudicata il bando promosso dal Comune di Castelvetrano in merito all’organizzazione della 2ª sagra del pane nero di Castelvetrano che si terrà il 18 e 19 ottobre. Al bando hanno partecipato due associazioni, la Pro Loco e l’associazione “Parsifal” con sede a Triscina. La commissione presieduta dall’architetto Pasquale Calamia, ha scelto la Pro Loco Selinunte per i requisiti richiesti. L’aggiudicazione, attualmente, è provvisoria ma diventerà definitiva se nessun presenterà reclamo.Nel bando dello scorso luglio e nemmeno nel verbale di aggiudicazione di ora è indicato un eventuale impegno economico e se alla Pro Loco toccheranno o meno delle somme.