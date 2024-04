Safina ha ribadito che la segreteria locale del Pd ha provato in diversi modi di dialogare col M5S e con “Sud chiama Nord” per stringere il cerchio attorno a una candidatura condivisa. Ma non si è arrivato a nulla. «Il Pd non è andato contro la città – dice Safina – ma ribadiamo la nostra valutazione negativa sull’uscente Alfano». E Safina aggiunge: «Il “con me o contro di me” non serve a nessuno men che meno ai cittadini amministrati. E i risultati poi sono questi. Nessuno di noi ha mai sostenuto una politica di cancellazione degli altri, ma anzi abbiamo sempre affermato che se, qualcosa di buono si è fatto a Castelvetrano, si sarebbe potuto valutare e alcune scelte programmatiche potevano benissimo trovare condivisione». Dunque, consiglio al collega Di Paola un’analisi meno spocchiosa e più reale dei fatti accaduti. Se non sono riusciti a fare sintesi al loro interno per individuare una figura diversa da quella di Alfano a candidato sindaco di Castelvetrano, non è certo colpa nostra né di altri. Il nostro obiettivo è sempre stato una proposta credibile e vincente per la città”.