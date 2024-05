Aria di campagna elettorale e in città arrivano i big del partito. Dopo la visita del leader di “Libertà” Cateno De Luca a sostegno del candidato sindaco Salvatore Ficili, a Castelvetrano sabato arriverà la segretaria nazionale del Partito democratico Elly Schlein a sostegno del candidato dem Marco Campagna. L’appuntamento è alle ore 18 in piazza Umberto I, proprio vicino il comitato elettorale di Campagna che sarà in corsa alle prossime amministrative col simbolo Pd e con la lista civica “Officina 24”. Con la Schlein ci sarà anche il segretario regionale del partito Anthony Barbagallo.