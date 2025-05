Nel Parco archeologico di Selinunte alla luce della luna, cercando le sagome dei templi che paiono sbucare dalla notte: ritorna infatti sabato prossimo (17 maggio) la Notte europea dei Musei, iniziativa nata con il patrocinio del Consiglio d’Europa, UNESCO e ICOM per valorizzare l’identità culturale. In tutta Europa moltissimi siti culturali saranno aperti in notturna con un biglietto simbolico di 1 euro: a Selinunte sarà possibile visitare i templi della collina orientale dalle 19.30 alle 23 (ultimo ingresso alle 22.30). Disponibile alle 21 “La luna sui templi di Selinunte”, visita guidata di CoopCulture tra mitologia, storia ed aneddoti sulla fondazione e lo sviluppo della città partendo proprio dal Tempio E o Heraion, magnifico esempio dell’ architettura templare del V secolo avanti Cristo, parzialmente risollevato nel dopoguerra; si prosegue per il Tempio F, della metà del VI secolo avanti Cristo probabilmente dedicato a Dioniso; e infine il Tempio G, uno dei templi dorici più grandi dell’antichità. Ticket visita: 7/5 euro su www.coopculture.it

AUTORE. Redazione