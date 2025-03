Polemiche, veleni e spaccature. La nomina del neo assessore Monia Rubbino ha ufficializzato la rottura tra le due ali di Forza Italia a Castelvetrano. Che tra l’ex deputato Toni Scilla, segretario provinciale del partito, e l’attuale deputato Stefano Pellegrino (capogruppo all’Ars), non corresse buon sangue era già noto. Ma a Castelvetrano, tra sorrisi e modi diplomatici, l’equilibrio era riuscito a resistere, sino a quando è stata nominata la Rubbino. Per volontà di Toni Scilla si è saputo. Perché il deputato Pellegrino, in una nota, è stato chiaro: «Secondo un rapporto leale e proficuo tra sindaco e forze politiche, prima di procedere alla nomina di un nuovo assessore, è opportuno che vi sia un adeguato dialogo e confronto con le forze politiche, dai consiglieri a chi rappresenta il partito a diversi livelli istituzionali». Decifrando le parole di Pellegrino si parla di uno sgarbo istituzionale: il deputato c’è rimasto male per non essere stato interpellato. E anche Barbara Vivona è arrabbiata (si è dissociata dalla scelta della Rubbino), così come il marito Ninni Vaccara.