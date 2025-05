Ore 18,08: fumata bianca. È stato eletto oggi pomeriggio il nuovo Pontefice, votato da almeno 89 dei 133 cardinali elettori riuniti in Conclave. È il cardinale americano Robert Francis Prevost, appartenente la Congregazione degli Agostiniani, che ha scelto il nome di Leone XIV. Il voto è arrivato al secondo giorno di elezioni. La prima fumata di oggi (giovedì 8 maggio) era arrivata intorno alle 11,50, ed era stata di nuovo nera. Dopo il voto di ieri, i 133 cardinali sono rientrati in Sistina stamattina verso le ore 9,30: ma nei due scrutini evidentemente non è stata raggiunta la maggioranza di 89 preferenze necessarie all’elezione del nuovo Pontefice. Il voto è ripreso intorno alle 16,30 di oggi (giovedì 8 maggio) col terzo scrutinio. Alle ore 18,08 la fumata bianca e la gioia di tutto il popolo di Dio.

«La pace sia con tutti voi. Questo è il primo saluto del Cristo Risorto, il buon pastore che ha dato la vita per il gregge di Dio», sono state le prime parole del Pontefice dalla loggia delle benedizioni. «Vorrei che questo saluto di pace entrasse nelle vostre case, arrivasse a tutti i popoli, a tutta la terra. La pace sia con voi. Ancora conserviamo nelle nostre orecchie quella voce debole di Papa Francesco che benediva Roma, che dava la benedizione al mondo. Dio ci vuole bene e il male non prevarrà», ha continuato Papa Leone XIV. «Siamo tutti nelle mani di Dio. Senza paura, uniti mano nella mano con Dio e tra di noi, andiamo avanti. Siamo discepoli di Cristo. Il mondo ha bisogno della sua luce. L’umanità necessità di lui. Aiutateci a costruire ponti col dialogo, per essere un solo popolo sempre in pace. Grazie a Papa Francesco», ha detto ancora il Pontefice.

Il nuovo Pontefice è originario di Chicago e ha 69 anni. Dal 30 gennaio 2023 e sino alla morte di Papa Francesco è stato prefetto del Dicastero per i vescovi e presidente della Pontificia commissione per l’America Latina. È il 267° papa della Chiesa cattolica. È stato ordinato presbitero il 19 giugno 1982 a Roma e, nel suo servizio, è stato anche amministratore apostolico a Chiclayo e Vescovo titolare di Sufa. Nel 2020 Papa Francesco lo ha nominato anche amministratore apostolico della sede vacante di Callao. Il 9 luglio 2023, al termine dell’Angelus, Papa Francesco ha annunciato la sua creazione a cardinale e nel concistoro del 30 settembre lo ha creato cardinale diacono di Santa Monica. Il 28 gennaio 2024 ha preso possesso della diaconia. Il 6 febbraio 2025 papa Francesco ne ha stabilito l’ingresso nell’ordine dei vescovi assegnandogli il titolo della sede suburbicaria di Albano.

AUTORE. Redazione