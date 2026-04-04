Domani, domenica 5 aprile, a partire dalle ore 9:00, nel sistema delle piazze, si rinnoverà uno dei momenti più suggestivi e identitari della tradizione di Castelvetrano: “L’ Aurora di Pasqua”, rito che si tramanda ininterrottamente dal 1660. Un appuntamento carico di fede e significato, che vedrà l’incontro tra il Cristo Risorto e la Madre, simbolo di speranza e rinascita per l’intera comunità.

L’Amministrazione Comunale invita cittadini e visitatori a partecipare a questo momento così profondamente radicato nella storia e nell’anima della città, per vivere insieme la gioia della Pasqua nel cuore di Castelvetrano. Un sentito ringraziamento alla Confraternita di San Giuseppe e ai tanti giovani volontari che sono al lavoro con impegno e dedizione per rendere possibile lo svolgimento di questo straordinario evento.