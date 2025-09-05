Controllo della vista, montature di tendenza e una promozione dedicata agli studenti: a Castelvetrano il rientro sui banchi parte da Maxoptical Settembre è arrivato e con lui il consueto ritorno tra i banchi. Ma accanto a zaini, quaderni e nuovi orari, c’è un aspetto fondamentale da non dimenticare: la salute degli occhi. Soprattutto per bambini e ragazzi, sempre più impegnati tra libri, schermi e attività digitali.

Per affrontare al meglio il nuovo anno scolastico, Maxoptical, punto vendita specializzato in ottica con sede unica a Castelvetrano, in via Mannone 93, propone una soluzione completa che unisce prevenzione, protezione visiva e stile. E per l’occasione lancia anche una promo esclusiva dedicata agli studenti.

Vista in primo piano per affrontare lo studio al meglio

L’affaticamento visivo è uno dei disturbi più comuni tra gli studenti, specie in un’epoca in cui le ore davanti agli schermi sono in costante aumento. Mal di testa, bruciore agli occhi, difficoltà di concentrazione: segnali da non sottovalutare.

Da Maxoptical, è possibile effettuare un controllo GRATUITO completo della vista grazie alla presenza di specialisti qualificati. Una visita semplice ma importante, che permette di iniziare l’anno scolastico con la certezza di avere una visione nitida e confortevole, utile non solo per leggere meglio, ma anche per migliorare attenzione e rendimento.

Montature di tendenza: perché anche lo stile vuole la sua parte

Gli occhiali non sono più solo un ausilio visivo: sono diventati veri e propri accessori di moda. Maxoptical lo sa bene, e propone un’ampia scelta di montature delle migliori marche, pensate per rispecchiare ogni personalità, dal look più sobrio e classico a quello più vivace e originale.

Chi cerca una nuova montatura troverà proposte adatte a tutte le età, perfette per sentirsi a proprio agio in classe… e non solo.

Protezione digitale: lenti con filtro luce blu per occhi sempre riposati

Con la didattica digitale sempre più presente, la protezione degli occhi passa anche attraverso le lenti. Maxoptical offre lenti con filtro per luce blu, studiate per schermare la luce nociva emessa da dispositivi elettronici come smartphone, tablet e PC.

Una soluzione ideale per studenti di tutte le età, pensata per ridurre l’affaticamento visivo e migliorare la qualità del sonno, spesso alterata da un uso prolungato degli schermi nelle ore serali.

Promo Back to School: lente antiriflesso in omaggio per tutti gli studenti

In occasione del rientro a scuola, Maxoptical lancia una promozione speciale dedicata agli studenti dai 0 ai 18 anni: una lente antiriflesso omaggio con l’acquisto della montatura.

Un’offerta pensata per unire risparmio e qualità, offrendo ai più giovani una soluzione visiva completa, confortevole e protettiva.

Tutti i dettagli dell’iniziativa sono disponibili sul sito ufficiale www.maxoptical.it

, nella sezione Promo.

Maxoptical – La tua vista, il tuo stile