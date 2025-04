Quattrocento studenti hanno preso parte al sit in ‘Mazara si cura’, organizzato stamattina in piazza della Repubblica a Mazara del Vallo dal movimento ‘Nuovo vento del sud’ e dal comitato studentesco dell’istituto ‘Ruggero d’Altavilla’. I giovani hanno esposto striscioni contro la malasanità e di protesta nei confronti del caso dei ritardi dei referti istologici che sono stati scoperti dopo la denuncia di Maria Cristina Gallo. Gli studenti hanno partecipato nonostante i dirigenti scolastici non hanno dato l’autorizzazione e così, a chi ha preso parte, è stata registrata l’assenza. Alla manifestazione ha partecipato il sindaco Salvatore Quinci, mentre la professoressa Maria Cristina Gallo non ha preso parte per problemi di salute.

Il caso dei ritardi nella lavorazione dei campioni e la consegna dei referti degli istologici nell’Asp Trapani è scoppiato dopo la denuncia che ha presentato proprio Maria Cristina Gallo che ha dovuto aspettare 8 mesi prima di ricevere l’istologico. In queste settimane si sono susseguite due ispezioni, la prima della Regione e l’altra del Ministero della salute. Il presidente della Regione Renato Schifani ha sospeso il direttore generale Ferdinando Croce che ha annunciato battaglia.

AUTORE. Redazione